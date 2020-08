FMA setzt Aufpasserin in die Autobank

Die kleine österreichische Autobank AG - in München und Wien börsennotiert - stand schon einige Zeit im Visier der Aufseher. Nun hat die Finanzmarktaufsicht (FMA) mit sofortiger Wirkung eine Aufpasserin in die Bank gesetzt. Sie soll den Bankchefs bei der Sanierung bis zu einem Jahr auf die Finger schauen.

Dem Vorstand der in Auto- und Leasingkreditfinanzierungen tätigen Bank wurde, wie die FMA am Mittwoch mitteilte, als sogenannte Frühinterventionsmaßnahme laut Bankensanierungsgesetz BaSAG eine vorläufige Verwalterin beigestellt. Die Wirtschaftsprüferin Dorotea Rebmann soll höchstens ein Jahr in diesem Amt bleiben. Jedenfalls aber solange Bedarf nach diesem erstmals angewandten Frühinterventionsmodus besteht, der - wie die FMA erklärte - drohenden Verstößen gegen aufsichtsrechtliche Bestimmungen möglichst früh entgegenwirken soll. Die Verwalterin muss u.a. laufend Einschätzungen über die Finanzlage der Bank abgeben.