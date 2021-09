FMA: Krypto-Angebote haben oft betrügerischen Hintergrund

Die Vorstände der Finanzmarktaufsicht (FMA), Eduard Müller und Helmut Ettl, sehen im Bereich der Krypto-Assets noch einiges an Verbesserungsbedarf bei der Regulierung. Es gebe nach wie vor viele Unschärfen, beispielsweise bei der Einordnung der unterschiedlichen Produkte und bei Findung der richtigen Begrifflichkeit. Auch Anlegerschutz gebe es noch zu wenig.

"Wir können nur Investorenwarnungen machen", so Müller. "So richtig kommt das aber nicht an, weil die Goldgräberstimmung, die suggeriert wird, noch stärker bei den Menschen durchkommt." Die Schäden, die durch den Betrug mit Kryptowährungen entstehen können, sind dabei aber beträchtlich. Im Schnitt seien es rund 40.000 Euro, die Menschen bei solchen Betrugsfällen verlieren, der bisher größte Schaden habe sich auf 650.000 Euro belaufen.

Strengere Regulierungen sind bereits im anrollen, das "Digital Finance Paket" wurde in der EU bereits im Herbst 2020 verabschiedet. Mit diesem sollen der Anlegerschutz zumindest in einigen Bereichen verbessert und Regeln rund um die Zulassung und Beaufsichtigung von Emittenten genauer definiert werden. Bis zur Umsetzung dürfte es allerdings noch dauern. Wenn alles in der Gesetzwerdung so laufe wie geplant, dann sei mit Beginn 2024 damit zu rechnen, dass diese Regulierungen in Kraft treten, so Müller.