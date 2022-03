FMA bekam 2021 knapp 300 Whistleblower-Meldungen

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) bekommt Jahr für Jahr mehr Meldungen von Whistleblowern, die auf Missstände in von der FMA beaufsichtigten Unternehmen aufmerksam machen oder dubiose Anbieter melden wollen. Im Vorjahr 2021 waren es schon knapp 300 (298) und damit 7,2 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte die Aufsicht am Dienstag mit. Deutlich zugenommen haben vor allem die Hinweise im Wertpapierbereich.

Bei Kryptowährungen werde oft auf dubiosen oder kriminellen Online-Plattformen mit Produkten wie finanziellen Differenzgeschäften (CFDs), Fremdwährungshandel (Forex) oder binären Optionen geworben. Die FMA warnt jedoch, dass das Angebot binärer Optionen an Kleinanleger in der EU verboten und das Angebot von CDFs stark eingeschränkt ist.

In je rund einem Viertel der Hinweise ging es indessen um den Verdacht auf Missstände bei Banken oder um den Wertpapierbereich. Bei Wertpapieren wurde vor allem von Verfehlungen in Zusammenhang mit dem Angebot, dem Handel oder dem Vertrieb von Wertpapieren - wie etwa Markt- und Kursmanipulationen - berichtet. Weiters ging es in den Meldungen häufig um Insidertrading und Ad Hoc-Verstöße. Weniger oft kamen Versicherungsunternehmen, Pensionskassen, die Rechnungslegung sowie Geldwäsche-Verdacht vor, so die FMA.