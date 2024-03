FMA-Anzeige im Zusammenhang mit U-Ausschuss-Akten

Nach Medienberichten, wonach die Signa-Pleite die Hypo Vorarlberg bis zu 131 Mio. Euro kosten könnte, hat nun die Finanzmarktaufsicht (FMA) bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige "gegen Unbekannt" eingebracht. Es gehe um den Verdacht auf Bruch des Geschäfts-, des Bank- und des Amtsgeheimnisses, erklärte ein FMA-Sprecher auf Anfrage der APA.

Die Medienberichte beriefen sich auf Unterlagen, die von der FMA an den COFAG-U-Ausschuss geliefert wurden. Diese Unterlagen hätten nicht an die Öffentlichkeit gespielt werden dürfen.

Die FMA soll sich laut den Medienberichten Ende November 2023 - also einen Tag nach dem Insolvenzantrag der Signa Holding - an die Hypo Vorarlberg gewandt haben, um zu erfahren, wie sehr die Landesbank von möglichen Kreditausfällen in der Signa-Gruppe betroffen ist. In einem Antwortschreiben soll die Bank Anfang Dezember klargestellt haben, dass sie zumindest 131,2 Mio. Euro an Signa-Krediten als "ausgefallen" einstuft. Die Hypo Vorarlberg betonte dazu, Kredite nur zu marktüblichen Konditionen und mit entsprechenden Besicherungen zu vergeben.