Flyers Wels feiern mit Cupsieg ersten Titel

Die Flyers Wels haben im siebenten Jahr ihres Bestehens den ersten Titel geholt. Der 2017 gegründete Nachfolgeverein des WBC aus der Bezirksstadt in Oberösterreich krönte sich am Sonntag durch ein 71:66 (30:33) gegen die Traiskirchen Lions in deren "Finale dahoam" zum Basketball-Cupsieger. "Ich bin so stolz auf diese Gruppe, wir haben uns das über Jahre hart verdient", sagte Flyers-Cheftrainer Sebastian Waser. Traiskirchen, zuletzt 2001 Cupsieger, muss dagegen weiter warten.

In der mit 850 Fans ausverkauften kleinen Halle in Traiskirchen hatte sich vom Start weg ein Duell auf Augenhöhe entwickelt. Sieben Punkte Vorsprung für Wels, fünf für Traiskirchen waren das Maximum vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel verlief die Partie noch knapper, mit 53:53 ging es in den Schlussabschnitt.

Die vorentscheidende Phase wurde fünfeinhalb Minuten vor der Sirene eingeläutet. Der überragende Arvydas Gydra, der zehn seiner 25 Punkte in den letzten zehn Minuten erzielte und zurecht als wertvollster Spieler (MVP) ausgezeichnet wurde, brachte sein Team wieder voran. Die Führung gaben die Flyers trotz einigen Zitterns bis zum Ende nicht mehr aus der Hand. "Ich glaube, dass dies der ersehnte und verdiente Lohn ist für die ganze Organisation und für die Spieler. Wir wollten Wels einen Titel bringen und genau das haben wir jetzt geschafft", so Waser im ORF-Interview.

Die Welser dürfen sich nach dem Cuperfolg auch "Auswärtskaiser" nennen. Sie haben alle vier Spiele auf dem Weg zum Gewinn des Pokals in der Fremde für sich entschieden.