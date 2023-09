Flugzeug-Probleme: Trudeau sitzt nach Gipfel in Indien fest

Wegen technischer Probleme mit seinem Flugzeug hat Kanadas Premierminister Justin Trudeau nach Abschluss des G20-Gipfels in Indien am Sonntag das Land vorerst nicht verlassen können. Kurz vor dem geplanten Abflug sei die Delegation darüber informiert worden, dass es ein technisches Problem an dem Airbus-Flieger gebe, hieß es in einer Mitteilung seines Büros, aus der kanadische Medien zitierten. Details zu den technischen Problemen wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Sie konnten aber offenbar nicht kurzfristig gelöst werden. "Unsere Delegation wird in Indien bleiben, bis andere Arrangements vorgenommen worden sind", hieß es. Trudeau war am Freitag mit seiner Delegation zu dem Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi angereist. Mit dem Flugzeug hatte es kanadischen Medien zufolge in der Vergangenheit schon mehrfach kleinere Probleme gegeben, ebenso mit einem Ersatzflieger.

Erst unlängst hatte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock eine geplante Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi im August wegen Pannen an einem A340 der Flugbereitschaft der deutschen Bundeswehr absagen müssen.