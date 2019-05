Ein Toter bei Notlandung von brennendem Flugzeug in Moskau

Ein Passagiermaschine hat kurz nach dem Start auf dem größten russischen Flughafen Feuer gefangen und ist daraufhin notgelandet. Mindestens ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen, wie das staatliche Ermittlungskomitee am Sonntag in Moskau mitteilte. Mindestens fünf weitere Menschen seien verletzt. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll es weitere Todesopfer geben.

Auf Bildern war zu sehen, wie das russische Flugzeug in Moskau in Flammen zur Landung ansetzte und von einer riesigen schwarzen Rauchwolke bedeckt war. Der Flughafen Scheremetjewo und der Zivilschutz bestätigten am Sonntag, dass es einen Brand gegeben hatte, das Feuer sei aber bereits gelöscht.