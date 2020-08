Flughafen Wien mit starkem Verlust im zweiten Quartal

Der Flughafen Wien ist wegen der Coronavirus-Pandemie im zweiten Quartal in die Verlustzone gerutscht. Stand Ende März noch ein Gewinn von 16,1 Mio. Euro zu Buche, beträgt der Verlust zum Halbjahr nun 18,2 Mio. Euro. Der Umsatz brach in der ersten Jahreshälfte um mehr als 50 Prozent auf 195,8 Mio. Euro ein.

Der Airport drängt darauf, den Reiseverkehr zu erleichtern. "Ohne funktionierenden internationalen Flugbetrieb droht sich die Krise zu verlängern", erklärte Vorstand Günther Ofner in der Aussendung des börsenotierte Unternehmens am Dienstag. Flughafen, an dem Wien und Niederösterreich je 20 Prozent halten, schnürte ein 220 Mio. Euro schweres Sparprogramm und kürzte die Investitionen um 100 Mio. Euro. Die rund 6.000 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit.