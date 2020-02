Flughafen Wien im Jänner mit Passagier-Plus von 14 Prozent

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien ist im Jänner um 14,4 Prozent auf 2,1 Millionen Reisende gestiegen. Die börsenotierte Flughafen-Wien-Gruppe mit dem Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice verzeichnete ebenfalls ein Plus von 14 Prozent auf 2,5 Millionen Reisende.

Am Flughafen Wien stiegen die Flugbewegungen im Jänner im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,4 Prozent auf 19.507. Das Frachtaufkommen ging um 4,1 Prozent auf 20.356 Tonnen zurück, teilte der Flughafen Wien am Mittwoch mit. Am Flughafen Malta gab es ein Passagierplus von 14,2 Prozent. In Kosice sanken hingegen die Passagierzahlen um 13,4 Prozent.