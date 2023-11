Flughafen Wien: Grüne fordern mehr Kontrollmöglichkeiten

Die niederösterreichischen Grünen vermuten dubiose Eigentümer beim Flughafen Wien und sehen die Regierung gefordert, mehr Kontrollmöglichkeiten zu schaffen. Konkret geht es um den Großaktionär IFM. Nach wie vor sei unklar, welche Endbegünstigten hinter der auf den Cayman Islands beheimateten Gesellschaft stehen, sagte die grüne Landessprecherin Helga Krismer am Montag bei einer Pressekonferenz. Die Gesellschaft stelle daher ein Sicherheitsrisiko für den Standort dar.

IFM ist Ende 2014 mit knapp 30 Prozent beim Flughafen Wien eingestiegen und hat ab 2016 auf knapp 40 Prozent aufgestockt. Im Juni 2022 überschritt IFM die Schwelle von 40 Prozent, was ein Pflichtangebot auslöste. Zuletzt stockte der IFM Global Infrastructure Fund, der über seine Luxemburger Tochter Airport Groups Europe am Flughafen beteiligt ist, auf 43,4 Prozent auf. Weitere 50 Prozent teilen sich Wien und Niederösterreich (je 20 Prozent) und die Mitarbeiter (10 Prozent), der Rest (6,6 Prozent) befindet sich im Streubesitz.

Aus Sicht von Anwältin Susanne Heger ist die Strategie von IFM offensichtlich: Mit der kontinuierlichen Aufstockung der Anteile plane die Gesellschaft, den Flughafen von der Wiener Börse zu nehmen, damit seine Publizitätspflichten zu verringern und die nicht bekannten Eigentümer von IFM noch effektiver zu verschleiern. Außerdem mache es ein Delisting einfacher für IFM, Gelder in die österreichische Wirtschaft zu schleusen. Ein Delisting muss laut Börsegesetz erfolgen, sobald der Mindestsatz von 2 Prozent im Streubesitz unterschritten wird. Davon sei IFM nicht mehr weit entfernt, hielt Heger fest.

Kritik übte Heger auch am von IFM gepflegten, "falschen Narrativ", ein australischer Pensionsfonds zu sein. Sie verwies auf einen Fall in Mexiko, wo es der Gesellschaft gelungen sei, die Kontrolle über das Infrastrukturunternehmen Aleatica an sich zu reißen. Die Choreografie sei dort eine ganz Ähnliche gewesen. Dass man vor diesem Hintergrund die Eigentümer der "Kapitalkrake" IFM nicht kenne, mache eine effektive Aufsicht umso wichtiger, ergänzte Krismer.