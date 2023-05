Flughafen Wien bekommt Aufschub für 3. Piste

Der Flughafen Wien bekommt mehr Zeit, um seine 3. Piste zu bauen. Die zuständige UVP-Behörde, in dem Fall die niederösterreichische Landesregierung, hat den Antrag auf Verlängerung bis zum 30. Juni 2033 genehmigt, teilte der Flughafen Wien am Montag in einer Aussendung mit. Wann der Airport mit dem Bau beginnen wird, ist noch unklar, das Projekt 3. Piste soll jedoch "weiter mit Nachdruck" verfolgt werden.

Nun könne der Bau der 3. Piste allerdings so geplant werden, dass sie der Wirtschaftlichkeit und der tatsächlichen Entwicklung der Flugzahlen entspricht, so der Airport weiter. Bei der Beantragung der Fristverlängerung Mitte Mai hatte sich der Flughafen auf die lange Verfahrensdauer des Genehmigungsverfahrens sowie auf den coronabedingten Einbruch der Passagierzahlen berufen.