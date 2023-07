Deutliches Passagierplus im Halbjahr am Flughafen Wien

Die Reiselust der Österreicherinnen und Österreicher hat heuer wieder deutlich zugenommen. Der Flughafen Wien verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 rund 13,3 Mio. Passagiere, das ist ein Plus von 44,3 Prozent zur Vorjahresperiode. Damit liegen die Zahlen allerdings nach wie vor 9,1 Prozent unter dem Niveau vom Vor-Corona-Jahr 2019. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Wien, Kosice, Malta) wurden im ersten Halbjahr 17,0 Mio. Personen befördert.

Im Gegensatz zu Wien liegen die Passagierzahlen in Kosice und Malta bereits über dem Niveau von vor der Pandemie. In Malta wurden im Halbjahr 3,4 Mio. Passagiere befördert. Das entspricht einem Plus von 46,4 Prozent zum Vorjahr und 5,6 Prozent zum Jahr 2019. In Kosice wurden 246.086 Passagiere transportiert und damit um 29,5 Prozent mehr als 2022 und um 12,9 Prozent mehr als 2019.

Im Juni alleine wurden am Flughafen Wien 2,8 Mio. Reisende (plus 18,2 Prozent) abgefertigt, davon waren rund 2,2 Mio. Lokalpassagiere und 672.660 Transferpassagiere. Nach Westeuropa flogen im Juni um 14,4 Prozent mehr Passagiere (990.058) als im Vorjahresmonat. Nach Osteuropa reisten 249.863 Personen (plus 11,9 Prozent), nach Nordamerika 45.906 Reisende (plus 20,9 Prozent) und nach Afrika 23.063 (plus 12,8 Prozent). In den Nahen und Mittleren Osten flogen 78.329 (plus 49,1 Prozent) und in den Fernen Osten 40.154 Passagiere (plus 302,1 Prozent).