Flughafen-Verband fordert Absicherung der Regionalflughäfen

Die Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Verkehrsflughäfen (AÖV ) schließt sich der Forderung des oberösterreichischen Landeshauptmanns Thomas Stelzer (ÖVP) nach einer Standortgarantie für die Bundesländerflughäfen im Gegenzug für staatliche Hilfen an die Austrian Airlines (AUA) an. Seit Wochen laufen Verhandlungen zu den AUA-Staatshilfen.

"Ohne Kurzstrecken-Flüge gibt es keine leistungsfähige Anbindung der österreichischen Tourismusregionen und keine Langstreckenflüge ab Wien", so AÖV-Präsident und Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger am Sonntag in einer Stellungnahme. Der Fortbestand der AUA sei "unverzichtbar für den gesamten Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich".

Der stellvertretende Grünen-Bundessprecher Stefan Kaineder hatte am Samstag die geforderte Standortgarantie für die Regionalflughäfen kritisiert. Die Zukunft der Flugbranche liege eindeutig in der Langstrecke, so Kaineder, der auch Umweltlandesrat in Oberösterreich ist. Die Kurzstrecke werde in einem klimafitten Verkehrssystem von der Bahn bedient.