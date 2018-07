Flughafen Salzburg erzielte 2017 fünf Mio. Euro Überschuss

Der Flughafen Salzburg hat das Jahr 2017 angesichts der Turbulenzen in der europäischen Luftfahrt wirtschaftlich gut überstanden. Trotz der Insolvenzen der starken Kunden Air Berlin, Niki und der britischen Fluglinie Monarch stieg der Umsatz des Konzerns um 10 Prozent auf rund 67,4 Mio. Euro. Allerdings dürfte die Branche die Ereignisse des Vorjahrs erst 2018 deutlich zu spüren bekommen.

Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer zeigte für die aktuelle Saison optimistisch. Mit neuen Partnern wie Eurowings und Laudamotion habe der Markt in Salzburg stabilisiert werden können, die völlige Kompensation des Vorjahresgeschäft werde allerdings noch Zeit in Anspruch nehmen. Ein Blick auf das laufende Sommerfluggeschäft zeige ein ausgewogenes Destinationsbild mit einem gut ausgebauten Linienflugnetz mit Verbindungsmöglichkeiten in die ganze Welt und Sonnenzielen im Mittelmeerraum und am Schwarzen Meer.