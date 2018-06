Fluggesellschaften treiben Kampf gegen Menschenhandel voran

Fluggesellschaften weltweit wollen den Kampf gegen Menschenhandel vorantreiben. Zwar gebe es bereits zahlreiche Initiativen einzelner Konzerne, doch habe ein branchenweiter Ansatz bisher gefehlt, sagte Tim Colehan vom Internationalen Luftfahrtverband (Iata) beim jährlichen Verbandstreffen am Montag in Sydney. Die Austrian Airlines unterstützt den Beschluss wie es auf APA-Anfrage heißt.

Zwar gibt es laut Colehan keine Informationen über das Ausmaß des Menschenhandels in der Luftfahrtbranche, doch zwängen neue Gesetze in der ganzen Welt die Fluggesellschaften dazu, ihr Flugpersonal speziell zu schulen. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO geht davon aus, dass fast 25 Millionen Menschen in moderner Sklaverei leben. Die Hauptrouten des Menschenhandels verlaufen von Afrika in den Nahen Osten und Süd- und Westeuropa sowie von Südasien in den Nahen Osten, Ostasien und die Pazifik-Region.