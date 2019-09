Flüssige Fahrt auf dem Rheindamm

Auf dem Koblacher Bierzügle wurden feine Hopfenkreationen verkostet

Koblach. „Für jeden gibt es Spezialseminare, für Weinliebhaber, für Mostfans oder Sektfreunde – für die Anhänger eines edlen Schlucks Hopfensaft wird aber eher weniger geboten“, so begründet der aus Mäder stammende Biersommelier Michael Büchler die Beweggründe für die Organisation seiner bierigen Genussfahrt auf zwei Schienen. Insgesamt 65 Fahrgäste sind gekommen und machen sich in zwei vollbesetzten Waggons des historischen Rheinbähnles zusammen mit dem Bierexperten und natürlich ausreichend Vorrat an gekühltem Gerstensafts auf den Weg nach Mäder. Bereits vor der Abfahrt wird die erste Bierspezialität – ein Dampfbier aus Niederbayern – kredenzt, so kommt gleich einmal Stimmung bei den neugierigen Passagieren auf. Diese stammen nicht nur aus Koblach bzw. Vorarlberg, auch einige Schweizer haben den Sprung über den Rhein gewagt und lauschen gespannt den Ausführungen von Bierfachmann Büchler. Insgesamt fünf internationale Spezialitäten werden verkostet, passend zur Jahreszeit sind auch zwei Kreationen des Münchner Oktoberfests mit dabei, zu allen gibt es Tipps für dazu passende Speisemöglichkeiten. Beim Mäderer Fußballplatz angekommen warten schon verführerisch duftende Weißwürste auf die hungrigen und durstigen Gäste, ehe es nach der ausgiebigen Jause wieder zurück zum Koblacher Steinbruch geht, wo jeder noch einen Bierschnaps auf Draufgabe erhält. Dort ist aber noch nicht Schluss, im gemütlichen Heim des Vereins Rheinschauen geht es an einen gemütlichen Ausklang, passenderweise wieder mit Bier, dieses Mal aber aus Vorarlberg. CEG