Flüchtlingssituation auf Lesbos laut Caritas vorhersehbar

Dass sich die Flüchtlingssituation auf der griechischen Ostägäis-Insel Lesbos zugespitzt hat, ist für den Generalsekretär der Caritas Wien, Klaus Schwertner, nicht überraschend. In den vergangenen Jahren seien laufend Mittel gekürzt worden, auch die Spendenbereitschaft sei zurückgegangen. Die aktuellen Bedingungen im Flüchtlingscamp von Moria seien "erschreckend", sagte Schwertner im APA-Gespräch.

"Es ist wirklich zum Schämen, was hier passiert - auf europäischem Boden", so Schwertner. "Und was mich zum Teil wirklich sprachlos gemacht hat, ist der Glaube, geflüchtete Menschen davon abhalten zu können, nach Europa zu kommen, wenn man sie hier auf den griechischen Inseln möglichst schlecht behandelt." Diese Strategie sei allerdings nicht erfolgreich gewesen, alleine seit Anfang des Monats habe es Hunderte Neuankünfte gegeben.