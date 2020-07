Flüchtlinge wegen Corona-Schließungen im Kongo gestrandet

Im Osten des Kongos sind Tausende Flüchtlinge wegen Corona-Schließungen nahe der Grenze zu Uganda gestrandet. Im Zuge von Kämpfen zwischen Milizen in der Provinz Ituri im Nordosten des Kongos im Mai seien etwa 45.000 Menschen geflohen, sagte Charlie Yaxley, ein Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), am Dienstag.

Einige sind demnach inzwischen in ihre Heimatorte zurückgekehrt, doch etliche sind an der Grenze geblieben. Sie konnten aber wegen Corona-bedingten Grenzschließungen nicht in Uganda einreisen, wie Yaxley sagte.