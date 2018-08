Flüchtlinge - Land Tirol kündigte Mitarbeiterabbau bei TSD an

Die schwarz-grüne Tiroler Landesregierung hat einen beträchtlichen Mitarbeiterabbau bei den für die Flüchtlingsbetreuung zuständigen Tiroler Sozialen Dienste (TSD) angekündigt. Der Personalstand muss bis Ende des Jahres 2019 um etwa 150 Mitarbeiter auf rund 80 reduziert werden, erklärte Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) am Mittwoch in einer Aussendung.

Begründet wurde dies mit dem Rückgang an Asylanträgen in den letzten Jahren, der auch dazu geführt habe, dass die Zahl der Menschen in der Tiroler Grundversorgung stetig abnahm. Ende 2019 würden zwischen 1.500 und 2.000 Asylwerber in Tirol prognostiziert – ein Rückgang um rund 70 Prozent innerhalb von drei Jahren, so Fischer. Dementsprechend sei eine “Anpassung der Strukturen” der Tiroler Soziale Dienste GmbH, einer vom Land ausgelagerten Gesellschaft, unausweichlich.