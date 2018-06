Fluchthelferin muss Führerschein abgeben

Einer 29-Jährigen wird für drei Monate die Lenkberechtigung entzogen. Die Frau sollte ein Fluchtauto nach einem geplanten Überfall fahren.

Zwei Serben, die als Mitglieder eines Drogenrings gelten, reisten nach Ansicht der Strafrichterin nach Bregenz, um in Lindau im September 2017 einen bewaffneten Raubüberfall auf ein Glücksspiellokal in Lindau zu verüben. Das Fluchtauto sollte eine in Bregenz lebende Serbin steuern.