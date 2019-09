Fluchtgrund Konflikt häufiger als wirtschaftliche Not

Konflikte und Verfolgung haben einer Studie des deutschen Ifo-Instituts zufolge Mitte des Jahrzehnts deutlich mehr Menschen zur Flucht nach Europa getrieben als wirtschaftliche Motive. Die Münchner Forscher analysierten Befragungsdaten von Migranten, die sich 2015 und 2016 auf der Flucht befanden.

77 Prozent der Befragten geben Konflikte im Heimatland als Hauptursache an, aber nur 21 Prozent wirtschaftliche Gründe. Zwei Prozent nennen in der am Dienstag veröffentlichten Studie Naturkatastrophen oder andere Gründe.