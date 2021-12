Flott unterwegs und den Wind im Haar

Das Sozialzentrum Senecura bietet in Kooperation mit der Stadt Bludenz Rikscha-Fahrten für ihre Bewohner an.

Fahrradfahren ist für viele ältere Menschen leider nicht mehr möglich. Um dennoch das Gefühl des Unterwegsseins mit einem Fahrrad vermitteln zu können, bietet das Sozialzentrum Senecura seit heuer Fahrten mit einer Rikscha, die extra für diesen Zweck angeschafft wurde, an. „Das Angebot wird von unseren Bewohnern sehr gut angenommen. Unsere Piloten, wie die Rikschafahrer genannt werden, sind bei schönem Wetter auch jetzt noch unterwegs, die Mitfahrer bekommen eine dicke Decke, damit sie auch nicht frieren. Im Winter werden die Fahrten dann allerdings eingestellt, weil Ausfahrten bei Eis und Schnee einfach zu gefährlich werden“, erläutert Daniel Siegl, Heimleiter der Senecura in Bludenz.

Sicherheit im Fokus

Platz für zwei Personen

In der Rischka haben jeweils zwei Personen Platz. „Die Rikscha hat eine E-Unterstützung, ansonsten wären die geografischen Gegebenheiten wie etwa das Aufwärtsfahren in der Spitalgasse nicht möglich“, so Herbert Fink. Rund 200 Kilogramm müssen bewegt werden, denn neben den beförderten Personen hat auch die Rikscha einiges an Gewicht.