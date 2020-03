Florin Citu gibt Regierungsauftrag in Rumänien zurück

In Rumänien hat der designierte liberale Regierungschef Florin Citu seinen Regierungsauftrag am Donnerstagnachmittag zurückgegeben. Das teilte das Pressebüro der rumänischen Präsidentschaft nur eine halbe Stunde vor der bevorstehenden Vertrauensabstimmung im Parlament über Citus Kabinett mit.

Grund für die völlig überraschende Entscheidung des designierten Premierministers und der liberalen Parteiführung dürfte der unerwartete Konsensus der Parlamentsfraktionen gewesen sein, Citu und dessen Kabinett angesichts der Coronavirus-Krise heute tatsächlich das Vertrauen auszusprechen. In den letzten Tagen hatten Politiker aller politischer Farben wiederholt darauf verwiesen, dass das Land in "Krisenzeiten wie diesen" eine "stabile Regierung mit allen Vollmachten" brauche und wegen der Pandemie von Urnengängen jeglicher Art, einschließlich Neuwahlen, in den kommenden Monaten sowieso abgesehen werden müsse.