Florida und Carolina stehen in NHL kurz vor Aufstieg

In der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL stehen die Florida Panthers und die Carolina Hurricanes unmittelbar vor dem Aufstieg in die zweite Play-off-Runde. Florida gewann gegen Tampa Bay Lightning 5:3 und ging in der Serie ebenso 3:0 in Führung, wie Carolina mit dem 3:2-Sieg über die New York Islanders. Bei den Florida Panthers war Matthew Tkachuk mit zwei Toren der Matchwinner.

NHL-Ergebnisse vom Donnerstag - Play-off, 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference: Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 3:5 - Stand in der Serie: 0:3

New York Islanders - Carolina Hurricanes 2:3 - Stand: 0:3