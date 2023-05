Florida stellt bei Toronto in NHL-Play-off-Serie auf 2:0

Die Florida Panthers haben ihren Lauf in den NHL-Play-offs fortgesetzt. Sie siegten bei den Toronto Maple Leafs 3:2 und gingen in der "best of seven"-Serie mit 2:0 in Führung. Für die Panthers, die in der ersten Runde mit den Boston Bruins den Topfavoriten auf den Stanley Cup ausgeschaltet hatten, war es der fünfte Sieg en suite. Die Dallas Stars glichen gegen Seattle Kraken zum 1:1 aus, das Siegtor beim 4:2 erzielte Joe Pavelski, der im Startspiel vier Mal getroffen hatte.

Für das Team aus Florida begann das Spiel denkbar schlecht, es lag nach knapp fünf Minuten schon 0:2 zurück. Mit zwei Toren innerhalb von 47 Sekunden gelang den Gästen zu Beginn des Mitteldrittels die Wende vom 1:2 zum 3:2 gegen Toronto.

NHL-Ergebnisse vom Donnerstag - Play-off, 2. Runde ("best of seven"): Eastern Conference: Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 2:3. Stand in Serie: 0:2. Western Conference: Dallas Stars - Seattle Kraken 4:2. Stand in Serie: 1:1