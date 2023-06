Florida Panthers holen ersten Sieg in Stanley-Cup-Finals

Die Florida Panthers haben im Stanley-Cup-Finale den ersten Sieg geholt und in der "best of seven"-Serie auf gegen die Vegas Golden Knights auf 1:2 verkürzt. Carter Verhaeghe traf am Donnerstagabend (Ortszeit) in der Verlängerung zum 3:2 für die Panthers, die erst 2:13 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit zum 2:2 ausgeglichen hatten. Das vierte Spiel ist in der Nacht auf Sonntag erneut in Florida.

Den Ausgleich für die Panthers erzielte Matthew Tkachuk mit seinem elften Tor in den Play-offs. Der Angreifer war im ersten Drittel hart getroffen worden und danach für lange Zeit in den Katakomben verschwunden. Das 1:0 für die Panthers hatte Brandon Montour markiert. Für die Golden Knights traf Mark Stone zum 1:1, Jonathan Marchessault erzielte das 2:1 im zweiten Drittel. Alle Torschützen waren als Passgeber auch am jeweils anderen Treffer ihrer Mannschaft beteiligt.

NHL-Ergebnis vom Donnerstag - Finale ("best of seven"): Florida Panthers - Vegas Golden Knights 3:2 n.V. Stand in der Serie: 1:2