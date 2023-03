Florian Teichtmeister weiterhin nicht verhandlungsfähig

Vor einem Monat (8. Februar) hätte am Wiener Landesgericht der Prozess gegen den ehemaligen Burgschauspieler Florian Teichtmeister wegen Besitzes von umfangreichem Material mit bildlichen Darstellungen von Kindesmissbrauch (§207a StGB) über die Bühne gehen sollen. Die Verhandlung musste kurzfristig wegen Erkrankung des Angeklagten abberaumt werden. Ein neuer Verhandlungstermin ist vorerst nicht in Sicht, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit.

Die Staatsanwaltschaft hatte gegen Teichtmeister seit 2021 ermittelt, noch im Herbst 2022 war er als einer von zwei Hauptdarstellern in der von Burgchef Martin Kušej inszenierten Komödie "Nebenan" zu sehen. Der Künstler befindet sich seit längerem in therapeutischer Behandlung. Er ist zu den Vorwürfen, die am 13. Dezember 2022 in Form eines Strafantrags gerichtsanhängig gemacht wurden, laut seinen Rechtsvertretern - neben Rami der Wiener Strafverteidiger Philipp Wolm - geständig.