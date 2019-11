Florian Scheuba gewinnt Salzburger Stier 2020

Der Wiener Autor, Kabarettist und Schauspieler Florian Scheuba (54) ist der österreichische Preisträger des "Salzburger Stier 2020". Für Deutschland wird die Bühnenliteratin Sarah Bosetti ausgezeichnet, für die Schweiz der Satiriker Renato Kaiser. Der mit je 6.000 Euro dotierte und bereits zum 39. Mal verliehene Radio-Preis für deutschsprachiges Kabarett wird am 16. Mai 2020 in Köln überreicht.

Die deutsche Gewinnerin Sarah Bosetti wurde 1984 in Aachen geboren, studierte in Brüssel Filmregie und lebt heute in Berlin. Sie startete im Poetry Slam, gründete die Berliner Lesebühne "Couchpoetos" und wurde 2013 erstmals deutschsprachige Vizemeisterin im Poetry Slam. "Seitdem überschreitet Sarah Bosetti mühelos jegliche Genregrenzen und bringt Formen des Slams, der Lesung, des Stand-ups und des politischen Kabaretts in ihrem ganz eigenen Stilmix auf die Bühnen. Sie schreibt Bücher, verfasst wöchentliche Radiokolumnen für öffentlich-rechtliche Sender und ist längst in allen relevanten Satire- und Fernsehsendungen vertreten. Vor allem aber gelingt Bosetti die Verbindung zwischen analogen und digitalen Ausspielwegen. Mit ihren viel geklickten Videos und ihren fast täglichen Beiträgen auf allen relevanten Plattformen der Sozialen Medien, trägt sie zu einem regen, gesellschaftspolitischen Diskurs bei", heißt es in einer Aussendung. Ihr neues Programm trägt den Titel "Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe".