Florian Eisner leitet ab 2025 Komödienspiele Porcia

Florian Eisner übernimmt ab 2025 die Leitung der Komödienspiele Porcia in Kärnten. Der 48-jährige Tiroler ist seit 2004 Ensemblemitglied stand in zahlreichen großen Rollen auf der Bühne und inszenierte auch regelmäßig. Die derzeitige Intendantin, Angelica Ladurner, hat ihren Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängert, hieß es seitens des Vereins der Komödienspiele. Das Sommerfestival lockt jährlich rund 14.500 Besucher an.

Eisner studierte Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaften an der Universität Innsbruck und absolvierte ein Masterstudium im Bereich Kulturmanagement an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw). Er lehrt an der Universität Mozarteum Salzburg im Fach Schauspiel. Als Kulturmanager gründete und leitete er das Theater praesent in Innsbruck. "Ich freue mich auf die schöne Aufgabe, das von Herbert Wochinz gegründete Festival weiter in der Region zu verankern und in die Zukunft zu führen", meinte der designierte Intendant.

Intendantin Angelica Ladurner wird noch für die 63. Spielzeit im Jahr 2024 verantwortlich sein und erklärte bereits, dass sie dem Ensemble Porcia verbunden bleiben wird. Sie wird dem Theaterwagen Porcia, der jährlich Halt an mehr als 50 Standorten in Österreich und Italien macht, als Intendantin ab 2025 vorstehen.