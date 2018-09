Florez in Grafenegg: Triumphale Matinee mit Belcanto-Arien

Zum phänomenalen Triumph für Juan Diego Florez wurde Sonntagvormittag eine Matinee im Auditorium Grafenegg. Der peruanisch-österreichische Startenor eroberte sein Publikum mit großen Belcanto-Arien und nicht zuletzt mit viel charismatischem Charme.

Mit Mozarts Bildnis-Arie begann Florez, kam dann bei Donizettis Romanze des Nemorino aus dem “Liebestrank” so richtig in Schwung und ging nach der Arie des Edgar aus “Lucia di Lammermoor”, der Cavatine des Oronte aus Verdis “I Lombardi alla prima crociata” und einer “Traviata”-Szene in die Pause. Weiter ging’s mit einem Massenet-Block, mündend in ein fulminantes “Pourquoi me reveiller” aus dem “Werther”, der Cavatine des Faust aus der gleichnamigen Gounod-Oper und eben Puccinis eiskaltem Händchen. Keineswegs unerwähnt bleiben darf Vincenzo Scalera, der am Steinway als überaus delikater, hochsensibler Begleiter agierte und auch zweimal solistisch in Erscheinung trat.