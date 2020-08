Florenz feiert 600. Jahrestag des Baus seiner Domkuppel

Florenz feiert den 600. Jahrestag des Baubeginns der Kuppel seines Domes. Zu diesem Anlass ist die vom Architekten Filippo Brunelleschi (1377-1436) entworfene Kuppel wie vor dem Lockdown wieder Besuchern zugänglich - und zwar mit verlängerter Öffnungszeit bis 21 Uhr.

Am 7. August 1420 begannen die Arbeiten für die Kuppel des Domes Santa Maria del Fiore. Errichtet wurde sie ohne Stützgerüst, was bis heute große Bewunderung abverlangt. Mit den Bauarbeiten begann laut Historikern offiziell die Renaissance in Italien. Die Kuppel, ein Symbol des Universums, seiner Ordnung und Schönheit, gilt als ein Wunder der Technik. Eigentlich war es im 15. Jahrhundert noch unmöglich, so ein gigantisches Werk zu bauen. Brunelleschi schaffte es trotzdem.