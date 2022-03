Göttingen 1958. Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg hält einen pompös inszenierten Vortrag über die "Einheitliche Theorie der Elementarteilchen". Seine "Weltformel" soll alles erfassen, auch den Sinn des Lebens. Die Schwerkraft macht ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung, die lässt sich nicht auf seine Formel bringen. Schlussfolgerung: Nur ohne Schwerkraft findet man den Sinn des Lebens. So beginnt "Fliegen ist die beste Superkraft!" im Theater Drachengasse.

Gesa Bering und Stephan Dorn nennen ihre einstündige Physik-Performance, die am Montag zur Uraufführung gebracht wurde, "ein theatrales Essay". Das in Gießen ausgebildete deutsche Duo hatte als Theaterkollektiv Dorn ° Bering 2018 den Nachwuchswettbewerb im Theater Drachengasse gewonnen und kehrt nun zurück. In der Bar&Co, dem kleineren Spielraum des Theaters, gibt es vor einer Raster-Wand und mit Einsatz von Wippe, Föhn und Gummiband eine unterhaltsame Physikstunde, die zur Lektion in Sachen Superkräfte wird.