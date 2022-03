Flexibles Fernstudium

Ein Studium mit Beruf und Familie zu vereinen, ist anspruchsvoll. Die Vorarlbergerin Corina Ramsauer berichtet von ihren Erfahrungen.

Corina Ramsauer hat an der FernUniversität in Hagen das Bachelor- und Masterstudium in Psychologie absolviert. Heute blickt sie auf die herausfordernde und auch sehr schöne Zeit zurück.

Fernstudium

„Die FernUniversität in Hagen ist renommiert. Durch ihre lange Erfahrung mit der virtuellen Lehre und berufstätigen Studierenden weiß sie genau, was diese Zielgruppe benötigt. Das hat mich überzeugt!“, erzählt Corina Ramsauer. Sie ist dankbar für diese flexible und leistbare Bildungsmöglichkeit.

Lernhilfen vor Ort

Für ein Fernstudium braucht es Durchhaltevermögen. Der Rückhalt der Familie sowie ein disziplinierter Lernplan sind laut Ramsauer besonders wichtig. Unterstützung fand sie auch am Zentrum für Fernstudien Bregenz, welches die in Österreich lebenden Studierenden der FernUni Hagen betreut. „Am Studienzentrum habe ich mich immer wohlgefühlt. Man kann sich mit anderen Studierenden vernetzen und Lerngruppen bilden“, weiß Corina. Das Zentrum für Fernstudien der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) steht seit mehr als 40 Jahren für die Vermittlung, Beratung und Betreuung von flexiblen Fernstudien mit international anerkannten Universitätsabschlüssen. Einen solchen Abschluss hat nun auch Corina Ramsauer in der Tasche.

Das Studienangebot

An der FernUniversität in Hagen stehen zehn Bachelor- und 15 Masterstudiengänge zur Auswahl, welche in Voll- oder Teilzeit absolviert werden können. Details zum Fernstudium bietet der Online-Infoabend am 19. Mai 2022 um 18 Uhr.

"Ich bin dankbar, dass ich an der FernUni Hagen Psychologie studieren konnte." -Corina Ramsauer, Leiterin HR, Diction AG

Daten und Fakten:

Persönliche Beratung:

Zentrum für Fernstudien Bregenz

Belruptstraße 10

6900 Bregenz

T + 43 5574 46120

zf-bregenz@jku.at

jku.at/fernstudien/bregenz