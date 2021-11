„Flexibilität und Sicherheit sind stets im Vordergrund“

Persönliche Vorsorge ist wichtiger denn je. Mit dem „LifePlan“ hat Generali eine besondere Vorsorgemöglichkeit geschaffen.

Selten verläuft das Leben so wie geplant und leider bleibt auch Unvorhergesehenes nicht aus. Diesen sich ständig wechselnden Lebensbedingungen eines Jeden angepasst, sowie dem derzeit schwierigen wirtschaftlichen Markt­umfeld Rechnung tragend, hat die Generali laut Aussendung ein besonderes Produkt entwickelt.

Lebensbegleitende Vorsorge

„Mit dem Generali LifePlan haben wir eine lebensbegleitende Vorsorge auf dem Markt, die nicht nur ein großes Maß an Flexibilität in Hinblick auf die Prämieneinzahlung und Auszahlung bietet, sondern auch ein flexibles Umschichten der Prämie und des Bestandes zwischen fondsgebundener und klassischer Veranlagung ermöglicht“, informiert Markus Winkler, Generali-Regionaldirektor für Tirol und Vorarlberg. So kombiniert dieses Produkt die Sicherheit der klassischen Lebensversicherung mit zusätzlichen Ertragschancen aus Investmentfonds, wodurch es sich auch ideal als sicherheitsbewusste und dennoch fruchtbringende Vorsorgemöglichkeit – etwa für die Zeit nach dem Arbeitsleben – eignet.