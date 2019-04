Fleißige Spender für die Kinderkrebshilfe

Die Landesberufsschule 1 Dornbirn lud zur Schulschlussfeier und Scheckübergabe.

Dornbirn. In Sachen „Soziales Engagement“ ist man an der Landesberufsschule 1 in Dornbirn schon seit Jahren aktiv. Der Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) engagiert sich jedes Jahr dafür, eine Sozialaktion ins Leben zu rufen. Und auch in diesem Schuljahr wollte man unbedingt wieder Gutes tun. Markus Burgstaller und sein Team vom SGA haben sich heuer die Kinderkrebshilfe Vorarlberg ausgesucht, um diese finanziell zu unterstützen. Dazu wurde im Vorfeld Brigitte Wilfling von der Kinderkrebshilfe Vorarlberg eingeladen, um den Verein und dessen wichtige Arbeit vorzustellen. Die Schüler zeigten sich tief beeindruckt und betroffen. Dementsprechend groß war dann auch die Spendenbereitschaft in den darauffolgenden Wochen. In allen Schulklassen wurde fleißig Geld gesammelt, und am Ende kam die stolze Summe von 2.952,12 Euro zusammen.