Fleischproduzent "gourmetfein" unterstützt Herkunftsgarantie

Der oberösterreichische Fleisch- und Wurstproduzent "gourmetfein GmbH" mit Sitz in Michaelnbach (Bezirk Grieskirchen) sorgt sich nicht vor einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung. Diese sei auch finanziell darstellbar. Die Branchenvertretung hatte dagegen zuletzt stets vor einer solchen Verpflichtung in Österreich gewarnt. Sie würde lieber auf EU-weite Regeln warten.

"gourmetfein" ist Österreichs einziger Fleischverarbeiter mit 100-prozentigem AMA-Anteil. Damit sei die geforderte Herkunftskennzeichnung für verarbeitete Produkte garantiert, erklärte geschäftsführender Gesellschafter Fritz Floimayr am Mittwoch in den "Oberösterreichischen Nachrichten" ("OÖN"). Und sie sei auch finanziell leistbar.

Das Fleisch mit dem staatlichen AMA-Gütesiegel stammt von Tieren, die in Österreich geboren, gefüttert, geschlachtet und zerlegt wurden. Kurze Wege, hoher Hygienestandard und klare Vorschriften bei der Tierhaltung seien zudem Voraussetzung, heißt es in den Vorgaben. "Wir sehen uns verpflichtet, die Rohstoffe von unserer hochwertigen Landwirtschaft zu beziehen", meinte Floimayr in dem Bericht.