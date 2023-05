Fläche für Nahwärme-Heizwerk umgewidmet

Bregenz (BRK) – Im Juni 2022 ging in Bregenz das Biomasse-Heizwerk Rieden in Betrieb.

Ein deutlich größeres Nahwärme-Projekt wird aber im Stadtteil Weidach auf die Schiene gesetzt. In der Stadtvertretung am 4. Mai wurden die notwendigen Flächenwidmungen dafür beschlossen.

Konkret wurden 4.500 m2 jenes VKW-Geländes, das sich beim Weidachknoten neben der A14-Auffahrt bzw. Citytunnel-Abfahrt befindet, in „Baufläche-Betriebsgebiet I“ umgewidmet. Dort soll 2024 ein Biomasse-Heizkraftwerk entstehen, das über ein Hochtemperatur-Verteilnetz mehr als 250 Objekte in den Stadtteilen Weidach und Im Dorf sowie in der Gemeinde Wolfurt versorgt. Die Rede ist von 19.000 MWh Energie. Die Umwidmung des Areals steht nicht im Widerspruch zum Räumlichen Entwicklungsplan der Stadt oder zum Raumplanungsgesetz. Die für den Betrieb notwendigen 24.000 Schüttraummeter Holz pro Jahr werden aus einem Umkreis von 100 km angeliefert, wobei der Standort direkt neben dem Autobahnanschluss optimal ist und auch Raum für eine künftige Erweiterung des Heizwerks bietet. Die Betreiber rechnen mit 1 ½ LKW-Fahrten pro Tag.