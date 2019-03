Fit für morgen mit City-Logistik und E-Mobility bei der Post

Die Österreichische Post setzt auf Kundennähe und Rundum- Service auf der letzten Meile.

Des Weiteren setzt die Post auf Elektromobilität – ein Gebiet, auf dem sie als Betreiber der größten E-Flotte des Landes ein Vorreiter ist. Bis 2030 soll die gesamte Zustellung von Brief- und Paketsendungen an die Kunden mit Elektrofahrzeugen abgewickelt werden. Haupteinsatzgebiet für die E-Mobile sind gegenwärtig Ballungsräume, insbesondere Wien sowie die Landes- und Bezirkshauptstädte. Beim Projekt „Grüne Landeshauptstädte“ hat es sich die Post in den letzten Jahren zum Ziel gesetzt, alle Brief- und Werbesendungen an Privatkunden in den Landeshauptstädten „grün“ beziehungsweise CO2- frei zuzustellen. Es werden keine herkömmlichen Mopeds oder Autos mehr eingesetzt, sondern ausschließlich Muskelkraft und elektrische Energie. Nun erfolgt die Ausweitung dieses Konzepts auch auf den ländlichen Raum, damit bis 2030 die Zustellung an die Kunden zu 100% grün erfolgen kann.