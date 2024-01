Fit durch den Winter mit Ganzkörper Gymnastik

Bewegung ist für den Kneipp Aktiv Klub Rankweil ein wichtiger Faktor im Ausbildungsplan.

RANKWEIL. Nach seiner lebensbedrohlichen Erkrankung heilt sich der international bekannte Sebastian Kneipp im neunzehnten Jahrhundert selbst und ist auch in der Gegenwart ein großer Held. Er hat dann auch viele hunderte Menschen mit den tragenden fünf Säulen Wasser, Bewegung, Lebensordnung, Ernährung und Heilpflanzen praktisch ein neues Leben geschenkt. „Bewegung zählt in unserem Klub seit vielen Jahrzehnten zu einem wichtigen Faktor zur Gesundheit und steht auf dem Ausbildungsplan ganz weit oben“, sprach Kneipp Aktiv Klub Rankweil Langzeitpräsident Karlheinz Frick Klartext. Der Rankweiler Verein bietet seinen aktiven Mitgliedern und anderen Menschen im Jahresbetrieb schon seit einem längeren Zeitraum die Möglichkeit an einer Ganzkörper-Gymnastik. Etwa dreißig Männer und Frauen nehmen einmal wöchentlich am gut angenommenen Kurs am Montag, ab 18 Uhr und Mittwoch ab 19 Uhr, in der Mittelschulturnhalle Rankweil, teil. Die ausgebildeten Gymnastik Pädagoginnen Sonja Winkler, Ursula Wäcker und Ehrentraud Zuchristian plus Organisatorin Erika Frick bieten den Menschen ein einstündiges, intensives Training für den ganzen Köper an. Interessierte sind zum Gratis-Schnuppern jederzeit eingeladen.VN-TK