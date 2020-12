Fit durch den Lockdown mit dem Gesundheitszentrum Tschann

Auch das Gesundheitszentrum Tschann musste aufgrund der Maßnahmen der Regierung seine Türen vorerst schließen. Um die gesamte Bevölkerung in Vorarlberg zu unterstützen, zeigt Michael Tschann auf VOL.AT verschiedene Übungen, damit Sie weiter fit und gesund bleiben.

Ausgangslage Rudern mit Theraband

Ausgangslage Rudern stehend als Partnerübung

Die Partner stehen sich mit einem stabilen Stand gegenüber, beide Personen greifen das Handtuch an den jeweiligen Enden. Nun zieht eine Person mit beiden Händen das Handtuch so fest wie möglich am Körper vorbei nach hinten, während die andere Person dagegenhält. Anschließend wird von der anderen Person gezogen und so weiter. Nach 20 bis 30 Wiederholungen wechselt man die Seite.