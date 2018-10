Fiskus und Kryptowährungen

Kryptowährungen wie Bitcoins gewinnen an Akzeptanz und Bekanntheit. Unternehmen finden Investoren über sogenannte Initial Coin Offerings.

Dabei erwerben Investoren Anteile an Unternehmen, Dienstleistungen oder Nutzungsrechte an einer Sache als Gegenleistung für Kryptowährungen. Ein weltweiter Investoren­pool dieser Art bietet Unternehmen die Möglichkeit, hohe Kapitalsummen zu generieren. Dies ist gesetzlich noch völlig ungeregelt. Unsere Regierung versucht Aufsicht und Regulierung zu implementieren. Da Kryptowährungen, wie z. B. Bitcoins, derzeit nicht als offizielle Währungen anerkannt sind, gelten sie steuerlich als ein mit dem Finanzvermögen vergleichbares Wirtschaftsgut.

Werden Bitcoins im Privatvermögen zinstragend veranlagt, unterliegt ein Veräußerungsgewinn bzw. die Zinsen dem Sondersteuersatz von 27,5 %. Zinstragend veranlagen bedeutet, Kryptowährungen an andere Marktteilnehmer (private Personen oder auf Handel mit Kryptowährungen spezialisierte Unternehmen) zu verleihen. Wird als Gegenleistung für die Überlassung der Kryptowährung zeitanteilig eine zusätzliche Einheit Kryptowährung zu­gesagt, stellt diese „Zinsen” dar und ist somit als Einkünfte aus der Überlassung von Kapital steuerpflichtig. Veräußerungsgewinn entsteht beispielsweise bei Rücktausch oder Tausch von Kryptowährung in Euro. Auch der Wechsel von einer Kryptowährung in eine andere kann zu einem Veräußerungsgewinn führen. Häufiger werden Kryptowährungen gehalten, ohne, dass diese Zinsen abwerfen. Für diesen Fall gilt es, die einjährige Spekulationsfrist einzuhalten, innerhalb derer, ein Veräußerungsgewinn steuerpflichtig ist. Diese Spekulationsgewinne sind zum Einkommensteuertarif (bis zu 55 %) zu versteuern. Mitunter ist dabei ein Veranlagungsfreibetrag zu berücksichtigen.