Fiskus nimmt Fiat Chrysler wegen US-Geschäft unter die Lupe

Fiat Chrysler wird inmitten der geplanten Fusion mit dem französischen PSA-Konzern von einem Steuerstreit eingeholt. Die italienischen Steuerbehörden sind einem Insider zufolge der Ansicht, dass Fiat den Wert des US-Geschäfts bei der Übernahme von Chrysler um 5,6 Mrd. Dollar (5,05 Mrd. Euro) zu niedrig angesetzt hat.

Fiat Chrysler fechtet die Einschätzung des Fiskus an. Man sei zuversichtlich, eine wesentlich geringere steuerliche Bewertung erreichen zu können, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. Fiat Chrysler hatte bereits in seinem Zwischenbericht für das dritte Quartal auf den Steuerstreit hingewiesen und auf mögliche Nachforderungen des Finanzamts. "Das Unternehmen ist der Ansicht, dass seine steuerliche Position in Bezug auf die Fusion sowohl durch die Fakten als auch durch das geltende Steuerrecht voll unterstützt wird und wird seine Position energisch verteidigen", heißt es in dem Zwischenbericht. Weiter erklärte Fiat: "Zu diesem Zeitpunkt können wir nicht vorhersagen, ob eine Einigung erzielt werden kann oder falls keine Einigung erzielt wird, wie das Ergebnis eines Rechtsstreits ausfallen wird." Daher könne man auch noch nichts zu möglichen Auswirkungen auf den Gewinn sagen.