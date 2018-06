Fiskus entgeht jährlich knappe Milliarde durch Steuertricks

620 Mrd. Euro weltweit und bis zu 900 Mio. Euro aus Österreich sollen einer Studie zufolge jährlich am Fiskus vorbei in Steueroasen fließen. Das hat laut einem Bericht des "Standard" (Mittwochausgabe) eine Gruppe von Ökonomen unter Leitung des Berkeley-Ökonomen Gabriel Zucman bezogen aufs Jahr 2015 errechnet.

Demnach fließen 40 Prozent der erwirtschafteten Konzerngewinne in Niedrigsteuerländer und Steueroasen, wo die Unternehmen keine oder nur sehr geringe Abgaben bezahlen müssen. Der größte Einnahmenverlust durch Steueroasen entsteht der Studie zufolge in der EU, den USA, gefolgt von Entwicklungsländern.

Auf die 900 Mio. Euro, die dem Austro-Fiskus 2015 entgangen sein sollen, kommen die Studienautoren auf Basis von rund 3,6 Milliarden Euro an unversteuerten Gewinnen, die multinationale Firmen ins Ausland transferiert hätten.

Die Untersuchung mit dem Titel “The Missing Profits of Nations” verfolgte laut Zeitung einen neuen Ansatz. Anstatt wie bisher nur auf Daten zu einzelnen Unternehmen zurückzugreifen und daraus hochzurechnen, wie viel Geld in Steueroasen abfließt, nutzen Zucman und Co. neue volkswirtschaftliche Datenbanken. Als Steueroasen gelten laut ihrer Definition nicht nur Karibikinseln wie die Caymans, sondern auch die Schweiz, Luxemburg und Irland.