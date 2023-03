Fischsterben in Australien wegen Sauerstoffmangels

Wie ein dichter Teppich bedecken sie die Wasseroberfläche: Unzählige tote Fische treiben seit ein paar Tagen auf dem Fluss Darling in einer abgelegenen Region im Südosten Australiens stromabwärts. Der Tod der Fische nahe dem kleinen Ort Menindee im Bundesstaat New South Wales sei wahrscheinlich auf eine Kombination aus der herrschenden Hitze und dem niedrigen Sauerstoffgehalt zurückzuführen, teilte das Ministerium für Primärindustrien mit.

Der Sauerstoffmangel dürfte durch den Rückzug des Hochwassers nach den jüngsten Überschwemmungen entstanden sein. Die Polizei in New South Wales richtete am Sonntag ein Krisenzentrum in Menindee ein, um die Arbeiten zur Bergung der Fischkadaver zu organisieren. Erste Priorität sei aber zunächst, die etwa 500 Einwohner mit sauberem Wasser zu versorgen, sagte Peter Thurtell vom Krisenstab der Polizei. Als zweiter Schritt solle dann im Laufe der Woche die Bergung der verendeten Fische erfolgen. Ihre Zahl wird auf "Millionen" geschätzt. Der Sender ABC schrieb am Samstag, in Menindee habe es bereits in früheren Jahren wiederholt Fischsterben gegeben, doch das jetzige Ausmaß stelle laut Behörden alles Bisherige in den Schatten.