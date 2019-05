Fischler gegen Kickl als Repräsentanten Österreichs

Scharfe Kritik an der FPÖ übt der ehemalige österreichische EU-Kommissar und ÖVP-Politiker Franz Fischler. Im "Standard" meint er etwa: "Ich lehne es ab, Herrn (Innenminister Herbert) Kickl als Repräsentanten Österreichs zu akzeptieren." Er wehre sich dagegen, dass nationalistische bis rechtsextreme Rülpser als Österreich dargestellt werden.

Dies werde leider auch im Ausland oft so wahrgenommen, meint der Präsident des “Forum Alpbach”: “Es stört mich, dass man dagegen so wenig unternimmt.” Die bisherige Theorie, dass Regierungsarbeit die eine Sache sei und das, was die FPÖ als Partei für sich mache, die andere, und dass beides nichts miteinander zu tun habe, ist für Fischler nicht haltbar: “Das erfordert eine Klarstellung.”