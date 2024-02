Fischerort auf Island nach Vulkanausbruch wieder bewohnbar

Nach den Vulkanausbrüchen im Südwesten Islands dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner des Fischerorts Grindavik zurück nach Hause. Der Polizeichef der Region Sudurnes, Ulfar Ludviksson, hob die Sperre des Ortes am Montagabend auf. Die rund 4.000 Einwohner und in dem Ort Beschäftigte dürfen nach Grindavik zurückkehren und auch über Nacht bleiben. Die Polizei geht allerdings nicht von vielen Rückkehrern aus.

Der südwestlich von Reykjavik gelegene Fischerort war am 11. November nach einer wochenlangen Erdbebenserie evakuiert worden. Seit dem 18. Dezember gab es in der direkten Umgebung dann drei Vulkanausbrüche, den letzten am 8. Februar. Bei der zweiten Eruption am 14. Jänner hatte glühende Lava drei Häuser in Grindavik zerstört.