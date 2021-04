Fischer nur knapp verfehlt: Urteil gegen Kormoran-Jäger

Ein 77-jähriger Rentner wurde wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit sowie wegen unerlaubten Waffenbesitzes zu einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt.

Der Grund für das Urteil: Der Jäger hatte im November vergangenen Jahres an den Feldkircher „Paspels-Seen“ Kormorane gejagt. Das darf er angeblich und das war nicht das Problem. Er erlegte zwei Tiere, beim dritten Schuss traf er nicht und das Projektil schlug knapp neben zwei Fischern ein. Die waren ganz verdutzt, einer von ihnen ist Sportschütze und fand es ungeheuerlich, dass am Mittag jemand in dem Ausflugsgebiet so gefährlich herumschießt.