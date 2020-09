Fischer nach einer Woche auf dem Ozean gerettet

Im Süden Australiens sind zwei als vermisst gemeldete Fischer nach fast einer Woche gerettet worden. Das Boot von Derek Robinson (48) und Tony Higgins (57), das einen Motorschaden erlitten hatte, wurde nach Angaben des Fernsehsenders SBS Donnerstagfrüh nach einer tagelangen Suchaktion in der Nähe von Goolwa südlich von Adelaide entdeckt.

Die Hoffnung, die beiden lebend zu finden, sei da schon fast erloschen gewesen, berichtete die Nachrichtenseite "Adelaide Now" und sprach von einem "Wunder auf See". "Es war hart und sehr wackelig. Es fühlte sich so an, als würde die Welt nicht existieren, weil wir mitten im Nirgendwo waren", sagte Robinson, nachdem er am Strand von Encounter Bay wieder festen Boden unter den Füßen hatte.