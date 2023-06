Firmenpleiten im ersten Halbjahr um ein Zehntel höher

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist im ersten Halbjahr weiter gestiegen und liegt knapp über dem Vor-Corona-Niveau. 2.600 Firmen meldeten Insolvenz an, das waren um 1,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2019. Zum Vorjahreszeitraum 2022 waren es rund 11 Prozent mehr, teilte der Gläubigerschutzverband KSV1870 mit. Deutlich gestiegen ist die Zahl der betroffenen Arbeitskräfte (11.600, plus 66 Prozent). Bis Jahresende rechnet der Verband mit rund 5.300 Firmenpleiten.

"Die Menschen gehen in Krisenzeiten vorsichtiger mit ihrem Geld um und sparen an allen Ecken und Enden", sagt Karl-Heinz Götze, Insolvenzleiter des KSV1870. "Dennoch werden bei der aktuellen Kostenpolitik eher heute als morgen die privaten Reserven vieler Menschen aufgebraucht sein." Der Verband erwartet heuer einen weiteren Anstieg bei den Privatkonkursen und insgesamt rund 9.200 private Pleiten.

Die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern verlief zum Teil sehr unterschiedlich. Während in Vorarlberg das Plus mit 43 Prozent heuer im Halbjahr am deutlichsten ausfiel, gab es in der Steiermark einen Rückgang von 14,5 Prozent.