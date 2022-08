Firmenpleiten haben sich im Halbjahr mehr als verdoppelt

Mehrfach-Krisen und das Auslaufen der staatlichen Coronahilfen haben die Zahl der Firmenpleiten im Halbjahr nach oben schnellen lassen. Die Firmeninsolvenzen sind um 121 Prozent auf 2.429 Verfahren gestiegen und haben damit annähernd das Vorkrisen-Niveau von 2019 erreicht, zeigen endgültige Zahlen des Gläubigerschutzverbandes Creditreform. Die Privatinsolvenzen legten um mehr als ein Drittel auf über 4.700 Verfahren zu. Das Vorpandemie-Niveau werde gegen Jahresende erreicht.

"Österreich steht erst am Beginn einer Zeit steigender Privatinsolvenzen und ein Ende ist nicht in Sicht", sagte Creditreform-Chef Gerhard Weinhofer am Montag laut einer Aussendung. Angesichts der Konjunkturaussichten aufgrund der Polykrisen - Lieferkettenprobleme, Ukraine-Krieg, Inflation, Gefahr einer Stagflation, nicht ausgestandene Pandemie - werde mit neuen Rekorden bei der Zahlungsunfähigkeit privater Personen in den kommenden Jahren zu rechnen sein, so Weinhofer.